Albiach anima a "abrir un nuevo capítulo" en Cataluña con un Govern "que funcione"

La candidata de Comuns Sumar a la Generalitat, Jéssica Albiach, ha animado este domingo a los catalanes a participar en las elecciones para "abrir un nuevo capítulo" en la historia de Cataluña, con un Govern de izquierdas "que funcione" y que "no se equivoque de prioridades".



Tras depositar su voto en el Instituto de Educación Continua (UPF) de Barcelona, el mismo donde lo ha hecho el candidato de Ciudadanos horas antes, Albiach ha señalado la necesidad de que Cataluña tenga un Govern diferente al actual.



"Un día como hoy es importante porque tenemos la oportunidad de abrir un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que tenga por fin un Govern que funcione, estable, fuerte y sobre todo de izquierdas que no se equivoque de prioridades", ha dicho.



Para Albiach, la preferencia del ejecutivo que salga del resultado de las urnas "no puede ser la ampliación del aeropuerto", sino "luchar contra la emergencia climática, tener más y mejor transporte público y garantizar el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública".



La jornada electoral ha arrancado marcada por las incidencias generalizadas que se están produciendo este domingo en el servicio de Rodalies de Renfe, debido al robo de cobre, que pueden "afectar" al derecho de voto de los catalanes, según ha denunciado el Govern en una comparecencia.



Albiach no ha descartado la posibilidad de que se solicite alargar la jornada electoral para que todo el mundo pueda llegar a votar.



"Es un escenario que no se puede descartar, pero hemos de ir viendo. Creo que debemos fijar una hora y a partir de aquí ver cuál es el impacto que está teniendo y evidentemente tomar decisiones. Pero se debe garantizar el acceso a la movilidad y el desplazamiento de todo el mundo", ha apuntado.

