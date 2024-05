Irene Montero pide la dimisión de la jefa de la delegación de RTVE en Eurovisión

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha pedido la dimisión de la jefa de la delegación de RTVE en Eurovisión, Ana María Bordás, por "no hacer absolutamente nada" para impedir la participación de Israel en el certamen, así como la de la directora de comunicación y participación de RTVE, María Eizaguirre.



Montero ha criticado a Eizaguirre por no haberse manifestado en contra de Israel, "ni siquiera después de que periodistas españoles hayan sido hostigados por la prensa israelí por pedir un alto el fuego".



Así lo ha destacado Montero durante la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Madrid para condenar "el genocidio" que sufre Palestina por parte de Israel.



Según ha indicado la candidata a las elecciones europeas, "a pesar de haber pedido hace meses al Congreso, a través de una iniciativa, que se solicitase que Israel no participase, no han hecho absolutamente nada".



"Con el dolor que sabemos que le puede causar a los eurofans y desde la admiración completa a Nebulossa, que ya nos ha demostrado que con la música se puede defender la libertad y diversidad, creemos que la mejor forma que España tiene de ganar este festival es no participando", ha señalado Montero.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es