El PSOE acusa a Israel de estar asesinando personas: "no nos duele en prenda decirlo"

La socialista Hana Jalloul, número cuatro de la lista del PSOE a las elecciones europeas, ha asegurado que el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu "está asesinando personas, no nos duele en prenda decirlo".



Y ha recordado que el primero que fue a Israel a decirle que "tenía que parar" la guerra en Gaza fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y eso "ha tenido un coste político", ha asegurado la candidata en un debate organizado en la Universidad Autónoma de Madrid de cara al 9J.



De todas formas, Jalloul ha señalado que hay que diferenciar entre la sociedad israelí y el Ejecutivo de Netanyahu, al cual siempre se ha opuesto el PSOE, según ha dicho.



Durante el debate, la cabeza de lista de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha cargado contra el Gobierno por no haber roto ya relaciones con Israel y calificar de amigo "a un Estado genocida", refiriéndose a las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.



"Lo más urgente es acabar con la complicidad del Estado genocida de Israel, España no puede tener un amigo genocida", ha insistido Montero, a lo que el candidato de Sumar, Manu Pineda (número 4 de la candidatura), en la misma linea, ha llamado a "romper relaciones con ese régimen terrorista".

