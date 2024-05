La fiscal reprocha a Txapote y a otros 2 etarras que no lamenten el dolor de las víctimas

La fiscal Carmen Monfort ha reprochado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional al exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y a los etarras Asier Arzallus Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarain que no hayan lamentado el dolor de las víctimas de la banda terrorista.



La Audiencia Nacional ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio a estos tres acusados del atentado frustrado en 2000 en una vivienda de Cintruénigo (Navarra), donde los miembros del comando Totto colocaron un artefacto explosivo en una jardinera junto a una ventana de la casa donde creían por error que seguía residiendo un guardia civil cuando en realidad habitaban una mujer y su hijo de 4 años.



La bomba fue colocada a comienzos de noviembre de 2000 y hallada en febrero de 2001 tras comunicados de ETA sobre esta acción y según han explicado los peritos no explosionó porque falló alguna conexión de los cables que habían instalado los terroristas en el artefacto, que contenía más de diez kilos de Titadyne que habrían derrumbado el edificio y matado a las personas que se encontraran dentro.



Tras negarse Txapote a declarar y reconocer Arzallus y Aguirrebarrena su participación en los hechos la fiscal ha mantenido su petición de 54 años y seis meses de cárcel para el primero al considerarle inductor de esta acción como jefe del comando y de 52 años para los otros dos acusados.



Al final de su informe la fiscal les ha preguntado si no tenían nada que decir a la víctima, la mujer que residía en la casa donde colocaron la bomba que en la primera jornada del juicio declaró llorando que seguía estando muy mal pensando en qué les podría haber pasado a su hijo y a ella si hubiera explosionado la bomba.



Ninguno de los acusados ha hecho referencia a ello ante lo que al final de su informe la fiscal ha recordado que al menos el otro miembro del comando ya condenado a 52 años de cárcel por estos hechos, José Ignacio Guridi Lasa, sí "tuvo la deferencia de decir que lamentaba los daños causados y el dolor de las víctimas".



"Estas personas no han tenido ni el mínimo detalle" con la víctima, ha lamentado la representante del Ministerio Público.



El abogado de Txapote ha pedido la absolución de su representado en esta causa y ninguna de las defensas han expuesto informes por deseo de los tres acusados, que se encuentran ya en prisión cumpliendo condenas por diferentes acciones terroristas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es