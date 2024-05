Ábalos acusa al PSOE de saltarse las normas al retirarle su acta y socavar sus derechos

El exministro de Transportes y exdiputado socialista, José Luis Ábalos ha acusado al PSOE de "saltarse las normas" del partido y su código ético al pedirle la retirada de su acta como diputado por un caso en el que no está investigado y ha señalado que los proyectos políticos se construyen sin socavar los derechos de las personas.



"Y lo contrario nos lleva a proyectos muy autoritarios", ha dicho durante su intervención en la comisión Koldo del Senado en la que ha lamentado que el PSOE le haya utilizado como "ejemplo de ejemplaridad" del partido al expulsarle del grupo socialista del Congreso sin estar imputado ni en fase de acusación, como marca el código ético del partido.



"Cerdán lo explicó muy bien; que se había saltado el código ético del partido", ha recordado tras ser preguntado por las declaraciones del actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán, sobre si se habían traspasado las normas del PSOE.



Ábalos ha incidido en que la ejemplaridad no consiste en saltarse las normas sino en hacerlas cumplir y ha explicado cuándo señala el código ético del PSOE que un diputado debe dejar el acta: "Y yo en mi caso no estoy ni investigado. Hay una anticipación de fases que vulneran los derechos personales y yo creo que los proyectos políticos se fundamentan en los derechos de las personas".



"No hay proyectos que valgan la pena que socaven los derechos de las personas. Se construyen proyectos colectivos sobre el respeto de las personas y lo contrario nos lleva a proyectos muy autoritarios", ha aseverado tras afirmar que no ha tenido ningún contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que se conoció el escándalo.



Ha lamentado que haya dejado el acta de diputado socialista porque si luego resulta inocente, "eso no tiene reparación".



"Esto es una cuestión política. No tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo. El redentorismo no lo practico en política", ha dicho al tiempo que en todo momento ha mantenido su inocencia al señalar que "en todo este tiempo me da la impresión de no haber hecho nada malo a nadie".

