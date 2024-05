Arnaldo Otegi acusa a PNV y PSE de estar solo de acuerdo "en repartirse los cargos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado a PNV y PSE-EE de estar solo de acuerdo "en repartirse los cargos", así como de "camuflar" sus intenciones en campaña electoral. "Cuando han dado las cuentas, no han disimulado ni 24 horas", ha señalado, en alusión a un posible acuerdo de gobierno.

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición soberanista ha analizado el resultado de las pasadas elecciones vascas del 21 de abril.

Tras advertir que tanto PNV como PSE-EE aseguraron en campaña electoral no "fiarse" el uno del otro", ha criticado que, "24 horas después" del paso por las urnas, "se han puesto a negociar un nuevo gobierno". A su juicio, lo que se ha producido así ha sido "un intento de camuflar las intenciones" que ambos tenían.

Además, Otegi ha censurado que el candidato jeltzale, Imanol Pradales, "no se ha puesto en contacto con la fuerza que tiene los mismos parlamentarios que el PNV", en alusión a EH Bildu.

"En las democracias formales y parlamentarias, lo normal suele ser hacer una ronda por parte del candidato que quiere hacer un gobierno. Es un tema de cortesía y educación, pero a nosotros ni nos han llamado de momento", ha insistido.

Según ha defendido, en el caso de que el aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, hubiese ganado los comicios "en votos" habría llamado a Imanol Pradales "el mismo día".

"No convocar ni siquiera para conocer la opinión que pueda tener nuestro candidato respecto a los problemas del país nos parece una descortesía y algo raro porque el PNV cuida normalmente mucho las formas", ha expresado.

Asimismo, Otegi se ha cuestionado cómo van a "fusionar" PNV y PSE sus "programas si no están de acuerdo en nada". "No están de acuerdo en vivienda, no están de acuerdo en Osakidetza, en educación, en estatus político... ¿En qué están de acuerdo? En repartirse los cargos", ha sostenido, para añadir que "cuando han dado las cuentas, no han disimulado ni 24 horas".

No obstante, ha reconocido que en EH Bildu estaban convencidos y tenían "plena seguridad" de que la formación socialista iba a hacer un gobierno con PNV "si daban las cuentas".

Por último, ha rechazado que EH Bildu haya "podemizado su mensaje" y ha resaltado que la coalición soberanista es independentista, pero "somos socialistas, gentes de izquierda, por lo que hablar de vivienda o sanidad es algo natural y lo hemos hecho siempre".

ELECCIONES EUROPEAS

Respecto a las próximas elecciones europeas, Otegi ha subrayado que se trata de unos comicios "importantes" ya que la extrema derecha va a ser "un grupo muy fuerte en el próximo Parlamento".

"Vamos a hacer un programa que planteará tres cuestiones fundamentalmente: la voz de los vascos en Europa; la paz y la desmilitarización y políticas de izquierda y antifascistas", ha enumerado.

