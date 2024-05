Gamarra: los autores del informe de la ONU posiblemente no conocen las leyes de concordia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha considerado este viernes que los autores del escrito de la ONU sobre "las leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana "posiblemente las desconozcan".

En declaraciones a Antena 3, Gamarra respondía así al informe de la ONU al que ha tenido hoy acceso EFE en el que insta al Gobierno español a adoptar las medidas necesarias en relación con dichas leyes para garantizar "la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos".

Ha añadido que sus autores también deben desconocer la ley de memoria democrática que "ha impuesto Bildu, que ha querido impulsar que la transición no es un periodo democrático y ese camino creo que es el peligroso -ha dicho Gamarra-, ese es el que hay que rectificar, ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el Partido Popular le pone todas las pegas".

En segundo lugar ha anunciado que en el día de hoy se volverá a presentar otra denuncia ante la Junta Electoral Central por "la utilización que está haciendo el gobierno del CIS; cuando se habla de regeneración democrática y se habla de limpieza lo que debiera de empezar Pedro Sánchez es a no usar las instituciones que ha colonizado una de ellas, el CIS".

En cuanto a la ausencia ayer de la cúpula del PP en los actos de celebración del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, su secretaria general ha dicho que entre tantas campañas electorales "a veces es difícil" encajar las agendas y ha recordado que Alberto Núñez Feijoó se había tomado dos días de descanso.

Por otro lado ha subrayado que su partido "no se apea" de la negociación en marcha para renovar el Consejo General del Poder Judicial y garantizar su independencia -"que se olvide Pedro Sánchez de intentarlo controlar -ha afirmado-"-, y ha recordado que el PP pide un cambio en el sistema de elección y designación del Fiscal General del Estado, cuyo "cese inmediato" ha pedido también.

Respecto a un cambio en la actual dinámica política que ha pedido el presidente del Gobierno para amortiguar la crispación, Gamarra ha dicho que eso está en manos del PSOE, que se dedica "un día tras otro a estar en esa dinámica, pongamos por ejemplo el día de ayer el ministro Bolaños que no estaba en el acto del 2 de mayo, pero se hizo presente unas declaraciones" críticas a Isabel Díaz Ayuso.

En su opinión, Sánchez quiere "máximos poderes con unos mínimos controles, sus cartas o sus intervenciones sin preguntas de los medios de comunicación, lo que vienen a decir es que no le gusta la independencia del poder judicial, no le gustan los contrapoderes, no le gusta la prensa libre, no le gusta la oposición ni una sociedad que sea libre y se manifieste".

