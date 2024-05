El PP subraya la necesidad de un plan de regeneración democrática frente a Pedro Sánchez

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Mirian Guardiola, ha defendido este jueves la necesidad de poner en marcha un plan de regeneración democrática ante un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), que quiere atacar los pilares básicos de la democracia y la Constitución.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en Almería, donde ha asegurado que España tiene “el peor Gobierno en el peor momento”, un Ejecutivo que además está “totalmente agotado” en una legislatura “fallida”.



“Sánchez únicamente ha estado centrado en sacar adelante una sola ley, la de amnistía, de la que dependía su continuidad o no en La Moncloa. Pero está muy lejos de los problemas reales que tienen los ciudadanos”, ha incidido.



Guardiola ha subrayado que Sánchez depende de una “minoría de unos pocos” y que “no ha sido capaz” de sacar adelante los presupuestos generales del Estado (PGE), cuando sólo hace seis años decía que “un Gobierno sin PGE es como un coche sin gasolina”, que no podía gobernar y tenía que convocar elecciones.



Ha resaltado que sin PGE las comunidades y ayuntamientos contarán con menos fondos, lo que redundará negativamente en recursos básicos como sanidad, educación y política social.



“Y desde luego, tenemos un Gobierno acorralado por la corrupción política, económica y moral. Son muchos los escándalos que señalan ya al Gobierno de Pedro Sánchez, a su entorno y, sobre todo a la cúpula del PSOE. Y a día de hoy, Pedro Sánchez no ha dado ni una sola explicación. Al contrario, se ha dado a la fuga y ha desaparecido durante cinco días en los que ha dejado el suspenso a toda una nación, a toda España”, ha dicho.



Además de considerar que se trata de una “falta de respeto”, Guardiola ha aseverado que Sánchez ha regresado con un punto y aparte “muy peligroso” porque “apunta en la diana” a jueces, periodistas y oposición, toda vez que “pretende socavar de manera populista, bolivariana y autoritaria”, los principios y pilares básicos de la Constitución y la democracia.



“Nosotros no vamos a estar callados”, ha defendido la popular, quien ha recordado cómo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado medidas como la exigencia de una comparecencia de Sánchez para dar explicaciones o el citado plan de regeneración democrática.



También ha asegurado que habrá contactos con la Unión Europea, así como que se denunciarán “abusos o usos partidistas” de organismos como el CIS o TVE.



“Tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y es importante preguntarnos quién queremos que sea nuestra voz en Europa. La voz del PP tiene que oírse en Europa más fuerte que nunca, porque es la que defiende el agua, a todos los andaluces y a todos los españoles”, ha concluido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es