Sabadell sube el 6% en bolsa y BBVA baja el 1,7% tras conocerse la propuesta de fusión

Las acciones del Banco Sabadell se han disparado más del 6 % en el arranque la sesión de este jueves, mientras que las de BBVA han caído el 1,72 %, después de conocerse en la víspera los detalles de la propuesta de fusión presentados por la entidad que preside Carlos Torres.



A las 9.45 horas de hoy, los títulos de Sabadell se situaban como los más alcistas de todo el IBEX 35, con un avance del 6,74 %, hasta 1,916 euros por acción.



En el acumulado del año, la entidad financiera se revaloriza casi el 76 %.



Por su parte, BBVA bajaba el 1,72 % (la tercera que más pierde del IBE 35), hasta cotizar a 10 euros. En el acumulado del año, avanza más del 26 %.



En la jornada de ayer, en la que la Bolsa española no operó por festivo, el BBVA anunció que ofrece casi 11.500 millones de euros mediante un canje de acciones para hacerse con el 100 % del Banco Sabadell, un 17 % más que su valor en bolsa a cierre del martes, cuando se confirmó un nuevo intento de crear el segundo mayor banco de España.



La fórmula que propone el banco presidido por Carlos Torres para llevar a cabo la compra pasa por la entrega de uno de sus títulos por 4,83 del Sabadell, sin dinero de por medio, según ha desvelado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Los analistas de Renta4 explican que el precio ofrecido por BBVA para hacerse con Sabadell "parece lo suficientemente atractivo como para que la operación pueda tener más probabilidades de salir adelante frente a la de 2020".



Sin embargo, consideran que entre otros aspectos, el reparto de poder será una cuestión relevante a la hora de llegar a un acuerdo, además de que el pago de la operación se realiza únicamente en acciones y eso podría "no gustar a Sabadell". "Dos cuestiones que podrían frenar que la oferta llegue a buen puerto", dicen.



Ven positivo el hecho de realizar mediante ampliación de capital el pago, que consigue reducir el impacto negativo en términos de consumo de capital, aunque atendiendo a que la operación supondría para BBVA emitir cerca de un 20 % más de acciones, la cotización debería seguir penalizada en el corto plazo.



Asimismo, la cotización de Sabadell debería converger hacia el precio de la oferta, un 17 % superior al cierre del martes, añaden.



Por último, creen que no hay posibilidad de que haya una mejora de la oferta por parte de BBVA si Sabadell rechaza la propuesta, pero si BBVA "estuviese dispuesto a pagar parte de la operación en efectivo, podría ser un movimiento que allane el camino para cerrar la fusión", concluyen.

