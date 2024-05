Pedro Sánchez insta a la militancia a defender la democracia tras su decisión de continuar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a los militantes socialistas a defender la democracia todos los días tras su decisión de continuar al frente del Ejecutivo.



En una carta dirigida a los militantes con motivo de la celebración del 145 aniversario de la fundación del PSOE y una semana después de la misiva dirigida a la ciudadanía para reflexionar sobre su futuro, Pedro Sánchez reconoce la "deuda" con los miles de socialistas que le han brindado su apoyo estos días, pero deja claro que él no es lo que une al PSOE.



"No es el apoyo a mi persona lo que nos une. Por encima de todo, nos une el apoyo a una causa", añade Sánchez para quien la "solidaridad" y la "unión" de los socialistas es el principal activo y lo más valioso de su partido "cuando las cosas se ponen difíciles".



Por eso, el secretario general del PSOE anima a todos sus compañeros a defender la democracia "ante el avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva" mediante la destrucción del adversario con la puesta en macha de una "máquina del fango" que fabrica bulos y mentiras.



"Debemos defender nuestra democracia todos los días rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades", insiste Sánchez, que vuelve a reivindicar la "política limpia" y subraya que "la principal tarea" de su generación es contribuir al fortalecimiento de la democracia.



Sánchez señala que las concentraciones ante la sede del PSOE en Madrid el pasado sábado y las muestras de apoyo de "cientos de miles de personas en cartas, redes y casas del pueblo" han puesto de manifiesto un "poderoso" mensaje de coraje: "que no estamos dispuestos a asistir impasibles al deterioro y degradación de nuestra democracia".



Y añade: "El PSOE es el partido sistémico de la democracia y la Constitución española. Cuanto más fuerte es la democracia, más fuerte es el PSOE y mayor su capacidad transformadora".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es