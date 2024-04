Pedro Sánchez no descarta volver a optar a presidente en las próximas elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta volver a optar a revalidar el cargo en las próximas elecciones generales porque, tras su tiempo de reflexión, asegura estar "con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su voto".



Sánchez ha mostrado esa disposición en una entrevista en la SER en la que no ha concretado ninguna medida para la regeneración democrática que anunció en su comparecencia del lunes y que ha dicho que no puede hacer el Gobierno solo, sino que tienen que participar también el Parlamento y los medios de comunicación.



Una lucha que ha explicado que no puede hacerse "en tres días, en tres meses o tres años" y que trasciende la presente legislatura, por lo que ha subrayado que está con ánimo para continuar en esa tarea.



"Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable del Gobierno y el líder en este caso del PSOE, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer", ha añadido.



La lucha contra los bulos de los que ha denominado "pseudomedios" ha insistido que debe ser una pieza clave de la regeneración democrática, pero también se ha referido a cuestiones relativas a la Justicia como la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial.



Si el PP sigue bloqueando, ha dicho, esa renovación, "la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el PP al gobierno de los jueces".



Al plantearle si eso supondrá un cambio de las mayorías necesarias para la renovación, no lo ha concretado, pero ha insistido en que la responsabilidad del Gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial.



"Lo vamos a llevar a efecto, y espero que cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante", ha añadido.

'Lawfare'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado este martes que ha sido víctima de lawfare, es decir de guerra sucia judicial cuando estaba en la oposición cuando su entorno familiar fue objeto de "espionaje" por parte de la llamada 'policía patriótica' en el año 2014, según ha indicado, aunque en todo caso dice que esas prácticas terminaron cuando él llegó a La Moncloa y por tanto sigue confiando en la Justicia.

"Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna", ha afirmado Sánchez en una entrevista en Cadena SER, que ha sido recogida por Europa Press, al día siguiente de que anunciara que continuaba como presidente del Gobierno después de cinco días pensando si dimitía.

Sánchez considera que a partir de ahora tiene que haber un "punto y aparte" en cuanto a la "regeneración democrática" y se ha quejado de que lleva una década sufriendo una campaña de acoso y derribo junto a su mujer, Begoña Gómez.

El presidente señala por tanto que ha sufrido lawfare y se refiere a unos audios publicados recientemente en los que el comisario José Manuel Villarejo y el entonces número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Francisco Martínez hablan sobre el suegro de Sánchez y sus negocios.

"Yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada policía patriótica del señor Rajoy en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista", ha indicado Sánchez, que sin embargo considera que esas prácticas terminaron cuando él llegó a la Presidencia del Gobierno en el año 2018.

Respecto a si considera que existe lawfare en el caso que afecta a su mujer y que ha desencadenado la última crisis y el retiro de Sánchez de la vida pública durante cinco días dice. "Como persona puedo tener mi opinión sobre esto, pero soy presidente del Gobierno de España".

