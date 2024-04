Yolanda Díaz pide a Sánchez que vaya ahora más allá del pacto de investidura

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado que la decisión de Pedro Sánchez de seguir en el Gobierno tiene que llenarse de contenido y le ha emplazado a "ir más allá" del pacto de investidura y avanzar en el derecho a la vivienda, modificar la ley mordaza y reformar el poder judicial.



"Si estamos en un 'punto y aparte' tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá", ha dicho Díaz en una comparecencia en el Ministerio de Trabajo y Economía Social después de que el presidente del Gobierno haya anunciado este lunes que finalmente sigue al frente del Ejecutivo y que su decisión "no es un punto y seguido sino un punto y aparte".



La ministra de Trabajo, que tras finalizar esta comparecencia ha acudido a reunirse con Sánchez en Moncloa, ha llamado a avanzar en el derecho a la vivienda, modificar la ley mordaza y reformar el poder judicial para recalcar que "esa imagen negociando con el PP es también un punto y aparte" cuando es un partido que no cumple el mandato constitucional.



Díaz ha enfatizado en este sentido que hoy más que nunca "el pueblo español necesita seriedad y horizonte de país porque no nos han votado para convertir nuestros problemas en los suyos".



En Sumar respiran con cierto alivio tras despejarse la incógnita, pero han insistido en que no hay que quedarse en la retórica y que España necesita "un gobierno que avance, que no se detenga" y cree que después de lo que ha pasado estos días, la ciudadanía pide al Ejecutivo de coalición "gobernar mas y mejor" y eso supone, ha señalado, "dotar de contenido el punto y aparte".



Sobre si la decisión de Sánchez de quedarse le ha cogido por sorpresa, ha dicho que hay que quitar "un poco de melodrama a la política" y que el Ejecutivo de coalición va a seguir gobernando.



También ha mandado un recado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó para que "deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas. Señor Feijóo, respete este país".



La derecha, ha criticado, "nunca admite" que gobierne quienes no sean ellos "y esto viene de lejos, desde el principio han tratado a este gobierno de ilegítimo".



Para la vicepresidenta segunda, los intentos de desestabilizar al Ejecutivo por parte de la derecha y la ultraderecha "se responden con dos herramientas: más democracia y más derechos".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es