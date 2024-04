Diez frases de la comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido seguir en el cargo según ha anunciado en una declaración institucional en La Moncloa que puede resumirse en diez frases:



- "He decidido seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España".



- "Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella".



- "Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.



- "Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo".



- "O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país".



- "Gracias a esa movilización social, que ha influido decisivamente en mi reflexión".



- "Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años".



- "Pongamos fin a este fango de la única manera posible mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España".



- "Sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa, pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar".



- "Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Mostremos al mundo cómo se defiende la democracia".

