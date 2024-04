Pedro Sánchez no se va: "He decidido seguir al frente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este lunes que ha decidido seguir al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" tras el periodo de reflexión que se ha tomado en los últimos cinco días ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa.



Sánchez ha hecho ese anuncio en una declaración institucional en La Moncloa despejando así la incógnita sobre la posibilidad de que presentara su dimisión y después de trasladarse al Palacio de La Zarzuela para comunicar al rey su decisión.



"He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", ha subrayado tras exponer la serie de reflexiones que ha hecho estos días preguntándose si merecía la pena continuar o no.



El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que su decisión "no supone un punto y seguido".



"Es un punto y aparte, se lo garantizo", ha recalcado antes de mostrar su compromiso de trabajar "sin descanso, con firmeza", por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades.



Para Sánchez, solo hay una manera de revertir "esta situación" y es que la mayoría social "como ha hecho estos cinco días se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo".



Ha subrayado que el paso que ha dado es por motivos personales, pero son -ha dicho- motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios porque "responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española".



Y ha asegurado que esto no va del destino de un dirigente particular, eso -ha apuntado- es lo de menos. "Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser", ha añadido antes de asegurar que España necesita una "reflexión colectiva" que ya ha empezado a hacer en estos cinco días.



Para Sánchez, España lleva "demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente" la vida política, "contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables" hace apenas unos años.



"Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola", ha indicado, antes de insistir en su determinación de seguir y de agradecer "de corazón" las muestras de solidaridad y de empatía que han recibido de todos los ámbitos sociales.



Sánchez ha agradecido, además, de manera especial, a su "querido partido socialista" el apoyo de estos días y ha vuelto a apelar "a la conciencia colectiva de la sociedad española" para volver a ser "ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido".

