Ribera cree que Sánchez debe seguir y que especular ahora sobre sucesores no tiene sentido

La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE para las elecciones europeas, Teresa Ribera, considera que Pedro Sánchez debe seguir como presidente del Ejecutivo y que especular ahora sobre posibles sucesores "no tiene sentido", ya que hay que esperar a conocer el lunes la decisión.



En una entrevista en El País, Ribera ha comentado que no habla con Sánchez desde el miércoles por la mañana, antes de que publicara una carta en redes sociales para anunciar que se tomaba unos días de reflexión hasta el lunes para decidir si seguía o no en el cargo, tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez.



"Está abatido: estos años han sido muy duros. Él es fuerte, pero cualquiera puede acabar quebrándose. Sobre todo cuando los ataques afectan a la familia, a su mujer, a su hermano", afirma.



La vicepresidenta prefiere no hablar sobre un escenario de dimisión porque insiste en que Sánchez "tiene que seguir" y preguntada sobre posibles sucesores, como María Jesús Montero, comenta que "especular no tiene sentido".



"Si sigue (Sánchez), se acabó el ruido, no hay cuestión. Y si no sigue, el partido tiene que reflexionar sobre cómo resuelve esta situación. Con la Constitución en la mano", declara.



En su opinión, la denuncia contra su mujer "es la gota que colma el vaso" y ha tildado de "miserable" la reacción de algunos medios de comunicación y del PP "intentando cuestionar la honestidad de esa misiva" de Sánchez.



Por otro lado, ha comentado que tras las elecciones europeas del 9 de junio se ve más en la Comisión que en el Parlamento Europeo, concretamente en áreas como energía, clima, medio ambiente y la transformación de la industria en Europa.



Y preguntada sobre el Estado tiene que entrar en el capital de empresas como Naturgy dice que "depende" porque "en cada caso hay que ver cuál es la mejor manera de proteger nuestros intereses, en especial en sectores estratégicos", y reconoce que ha habido contactos entre el Gobierno español y el emiratí.

