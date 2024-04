Zapatero se siente muy orgulloso del Gobierno por el reconocimiento al Estado de Palestina

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho este viernes que se siente muy orgulloso del Gobierno porque "va a reconocer al Estado de Palestina" y supondrá "un gran momento" para "la idea de la paz, para los valores del derecho internacional pisoteado y para la esperanza quebrada".



Zapatero lo ha dicho en un desayuno informativo en Madrid en presencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.



"Me siento muy orgulloso, ministro, de que el presidente del Gobierno, tu Gobierno, vayáis a reconocer al Estado de Palestina, será un gran momento para nuestro país, para la idea de la paz y para los valores del derecho internacional pisoteado y para la esperanza quebrada", ha señalado.



Zapatero ha presentado en el acto al exministro de Exteriores y secretario general de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, Miguel Ángel Moratinos.



De él ha confesado: "Fue la persona de la que más aprendí del conflicto de Oriente Medio, donde dejó todo su empeño, su cabeza, su corazón, su esfuerzo... Ese conflicto que nos conmueve, nos angustia, que nos interpela, que nos hace preguntarnos si nuestra especie, la civilización, no habrá perdido resortes y valores morales a un ritmo inaceptable".



"Debo condenar con toda mi contundencia las acciones que originan muertos inocentes y la insensibilidad en la que estamos... Creo que nos pasará factura, a todos los países", ha añadido el expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE.



Zapatero ha señalado también que el reconocimiento es "captar lo permanente" y que "permanente ha de ser el derecho a la paz y a la existencia del pueblo palestino".



Dirigiéndose a Moratinos, ha valorado su lealtad a sus ideas y sus valores humanistas, le ha dicho que es "un kantiano, defensor de la legalidad internacional y de la paz perpetua", para agregar: "Había utopía en Kant, claro que había utopía".

