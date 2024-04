Sumar confía en que no haya nuevas elecciones: "A este Gobierno le queda mucha cuerda"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aína Vidal (Comunes), espera que el periodo de reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez no culmine con una nueva convocatoria de elecciones y que el lunes "sea un punto y seguido" porque, según ha dicho, "a este Gobierno le queda mucha cuerda".



En una entrevista en RNE, Vidal ha señalado que es fundamental "que este país aguante y que lo haga con un gobierno decente" recordando todas las cosas con las que se comprometió este Ejecutivo de coalición en materia de derechos sociales y civiles, entre ellas la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una medida que ve prioritaria en este contexto.



Ve "muy preocupante" todo lo que está sucediendo y lo enmarca en la estrategia de "la derecha y la ultraderecha para impedir que gobiernen otros que no sean ellos".



Sobre la posibilidad de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pueda ser el relevo de Pedro Sánchez, Vidal no ha querido especular y se ha limitado a insistir en que lo que lo que está pasando no es una cuestión personal "ni siquiera de partidos, es una cuestión de respeto".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es