Respaldo unánime en el PSOE a Sánchez con peticiones para que siga al frente del Gobierno

Ministros socialistas, líderes territoriales, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y otros cargos del partido han expresado un respaldo unánime a Pedro Sánchez en este periodo de reflexión para decidir si sigue como presidente del Gobierno, y muchos compañeros le han pedido continuar.



Las muestras de apoyo a Sánchez entre representantes socialistas comenzó el miércoles por la noche con mensajes en redes sociales con etiquetas como #yoconpedro o #notodovale, después de que el líder del PSOE y presidente del Gobierno anunciara por carta que cancela su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre su futuro tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.



Y los apoyos continúan este jueves con declaraciones públicas de representantes socialistas a favor de Sánchez, llamamientos para movilizarse y la convocatoria de Ejecutivas regionales extraordinarias para abordar este asunto.



El respaldo a Sánchez está siendo unánime en el partido, también por parte de socialistas críticos con él como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que este jueves ha comentado que no cree que haya una estrategia política detrás, sino que lo ve como una "decisión emocional".



Otro de los mayores críticos con Sánchez, el expresidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad, Javier Lambán, ha expresado también respeto por su decisión y ha pedido el fin de la "deriva lamentable" de la política española.



También han manifestado su apoyo a Sánchez la senadora y expresidenta andaluza, Susana Díaz, que fue rival suya en primarias, y el exministro socialista José Luis Ábalos, expulsado temporalmente del partido por el caso Koldo.



Los ministros de la parte socialista del Gobierno han salido en tromba a manifestar su respaldo al presidente, muchos de ellos con peticiones para que siga adelante, como la vicepresidenta primera del Ejecutivo y número dos del PSOE, María Jesús Montero, que ha dicho que todos están "muy concentrados" en transmitirle "energías positivas" a Pedro Sánchez para que continúe.



"Lo necesitamos para que España siga avanzando", ha asegurado.



También ha animado a seguir a Sánchez la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien considera que "denuncias falsas" no deben ser un motivo para dar marcha atrás, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.



Otros ministros como Jordi Hereu, Elma Saiz, Luis Planas, Diana Morant, Ángel Víctor Torres y Carlos Cuerpo han manifestado su apoyo a Sánchez y han pedido reflexionar sobre la situación que vive.



Y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento a los simpatizantes socialistas y a la sociedad para que se movilice "en favor de la democracia" y "de la tarea" que en su opinión ha hecho Sánchez ante la "insidia" y el "ataque permanente" que ha sufrido por parte del PP.



En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado la "deshumanización" que sufre Sánchez por parte de la derecha y ha asegurado que el presidente no le consultó su decisión personal y que la supo minutos antes.



Diversas fuentes socialistas consultadas por EFE aseguran que están en "shock" tras el anuncio de Sánchez, pero enseguida han pasado a la acción.



Por un lado, con la convocatoria espontánea de concentraciones de apoyo a Sánchez, como la que se prevé este sábado antes del Comité Federal del PSOE en Madrid, al que no asiste Sánchez, y por otro con la celebración de Ejecutivas regionales extraordinarias en lugares como Madrid, Cataluña, Murcia y La Rioja para abordar este asunto.



La reunión extraordinaria de la dirección del PSC es especialmente relevante porque tiene lugar antes del mitin de arranque de campaña electoral para las elecciones autonómicas del 12 de mayo esta tarde en Sabadell (Barcelona).



El líder del PSC, Salvador Illa, ha anunciado que planteará poner en marcha "una resistencia colectiva que diga 'no' a esta forma de hacer política que instrumentaliza las instituciones", y el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha trasladado su apoyo a Sánchez y considera que "merece la pena" que siga ejerciendo como presidente.



En Andalucía por el momento no hay Ejecutiva regional prevista, pero el secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, y los ocho secretarios provinciales han firmado este jueves un escrito en el que expresan su apoyo unánime a Sánchez.



Además de en Castilla-La Mancha, el PSOE gobierna en la actualidad en otras dos comunidades autónomas, Navarra y Asturias, cuyos presidentes (María Chivite y Adrián Barbón) también han cerrado filas con Sánchez.

