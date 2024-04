Zapatero llama a la movilización para defender a Sánchez ante la "insidia" y el "ataque"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento a los simpatizantes socialistas y a la sociedad para que se movilice "en favor de la democracia" y "de la tarea" que ha hecho Pedro Sánchez ante la "insidia" y el "ataque permanente" que ha sufrido por parte del PP.



"Hay que arroparle y apoyarle", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha considerado que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, "no tendrá ningún recorrido" y se ha preguntado quién reparará luego el daño causado.



Zapatero ha pedido "coraje" para que "los que quieren al PSOE" hagan algo de aquí al lunes para que "venza la democracia de los afectos y se imponga a la democracia del odio", y ha incidido en que "la insidia ya ha llegado a los límites mayores que la democracia recuerda".



"Vale la pena que reaccionemos ante la insidia con coraje democrático y no con el desestimiento...se pueden hacer cosas en pocos días", ha dicho tras instar a las movilizaciones o a transmitir el apoyo a Sánchez por redes, cartas u otro tipo de actuaciones.



Zapatero ha señalado que comprende la situación personal a la que ha llegado Sánchez tras la denuncia en los juzgados a su mujer porque "uno se siente responsable toda la vida de los malos momentos que ha sufrido su familia" pero ha dicho que estos días además de "pausa" hay que tener "acción".



"No nos podemos quedar quietos y callados porque esto es un debate público que afecta a la sociedad, a la democracia y a las instituciones", ha recalcado al tiempo que ha avisado al PP de que "no merece la pena insidiar, insultar y descalificar todo el día".



En su opinión, es positivo que el presidente del Gobierno haya dicho públicamente que debe reflexionar para saber si le merece la pena continuar al frente del Ejecutivo porque "es bueno para la democracia un debate sobre los límites del odio".

