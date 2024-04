Arnaldo Otegi adelanta que EH Bildu "no le dará paso a la derecha"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado la falta de independencia del Poder Judicial y ha adelantado que la coalición abertzale "no le va a dar paso a la derecha" si el presidente del Gobierno dimitiera.



En Radio Euskadi ha manifestado que le sorprendió la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba que iba a tomar unos días para reflexionar si renunciará a la presidencia del Gobierno y ha descartado apoyarle públicamente porque "es lo único que le falta", ha ironizado.



Si finalmente Sánchez renunciara, EH Bildu estudiaría quién es la candidata o el candidato y el programa que plantea, pero "no le vamos a dar paso a la derecha", ha sentenciado.



Según ha denunciado, "el sistema judicial en el Estado español es un sistema que utiliza 'lawfare' permanentemente" y por ello ya sea "cualquier asociación de derecha o extrema derecha" o la Audiencia Nacional la que pone una querella "necesita solamente que un juez o una jueza se la admita para que te hagan el paseíllo" y con ello empiece "un escándalo político".



Así, ha indicado, en el caso de la mujer de Sánchez, sin saber exactamente cuál es el delito que supuestamente ha cometido, ya se ha "generado una crisis política" que con ello pretendían.



"El problema es que la independencia del Poder Judicial en ese Estado es inexistente" y "el 'lawfare' es una práctica permanente" cuando desde la Justicia "le compran los marcos a la extrema derecha", que acusa públicamente al presidente "de ser un traidor que pacta con gentes de todo tipo, pues al final hay una jueza, un juez o una asociación que se anima y pasan estas cosas".



Otegi ha asegurado haber sufrido "en primera persona el acoso" y "todavía están ahí" y "no va a parar".



"Me indigna que exista un sistema que yo creo que en Europa no existe", ha comentado sobre la acusación particular, que permite que "una asociación de extrema derecha" presente "no sé cuántas querellas con acusaciones falsas y no haya ganado ninguna", y no reciba "ningún reproche penal".

