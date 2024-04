Feijóo acusa a Sánchez de buscar "victimizarse", "polarizar" y movilizar al PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "victimizarse", "enfangar y polarizar todavía más" la vida política española, e intentar "activar y movilizar" al PSOE ante las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Tras denunciar una "dejación de funciones sin precedentes" por cancelar su agenda, ha pronosticado que el lunes en su comparecencia confirmará que se queda en La Moncloa.

Así se ha pronunciado después de que esta misma tarde Sánchez haya anunciado por sorpresa que se retira unos días a reflexionar ante la investigación abierta en un juzgado contra su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las relaciones con varias empresas que luego recibieron adjudicaciones públicas. En la misiva dirigida a la ciudadanía que ha colgado en la red social 'X' ha añadido que el día 29 dirá si continúa o no como presidente del Gobierno.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha reprochado a Sánchez que en el Congreso "no haya dicho nada" sobre las informaciones publicadas y, por la tarde, haya escrito "una carta de varios folios calumniando y difamando" a personas como él y a los medios.

DICE QUE NO SON IGUALES: "YO NO TENGO PROBLEMAS CON LA JUSTICIA"

A su entender, esto no había "ocurrido nunca en la democracia" española y ha confesado que lo que más le "molesta" es que quiera "polarizar la política española para que los ciudadanos crean que todos los políticos" son "iguales". "Y no. Yo no tengo problemas con la Justicia. Quien los tiene es el PSOE, el Gobierno y el entorno del señor Sánchez", ha aseverado.

Feijóo ha criticado que Sánchez "responsabilice a la oposición" de que "los jueces lleven actuando desde hace más de un año", en alusión al llamado 'caso Koldo' que investiga la Audiencia Nacional, que llegó a detener en febrero a una veintena de personas.

A renglón seguido, ha indicado que hoy han conocido que un juez ha abierto diligencias de una denuncia "presentada contra presuntas actividades irregulares de su mujer" y ayer se enteraron de que una magistrada francesa cree que "se debe de seguir investigando qué hay dentro de los móviles del primer ministro español".

"ESTO ES DE UNA FRIVOLIDAD IMPROPIA DE UN PRESIDENTE"

A pocas horas para que arranque la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña, el jefe de la oposición ha acusado a Sánchez de "victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación", "decir que es un problema político cuando es un problema judicial" y "polarizar y enfangar todavía más la vida política". "Y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas", ha apostillado.

Es más, después de que Sánchez haya anunciado que cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad, ha recalcado que está haciendo una "dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo". También ha expresado su preocupación por el hecho de que España ya esté "en la prensa internacional". "Yo nunca he visto esto en mi vida", ha proclamado.

Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno, "si quiere proteger realmente a su familia, debe de dar una explicación" pública ante las informaciones que se están conociendo en vez de "sacar cartas a la ciudadanía". "Esto es una irresponsabilidad, una frivolidad impropia de un presidente del Gobierno de la Unión Europea", ha abundado, para afearle también sus "dosis de narcisismo e infantilismo impropias de una persona madura".

El líder del PP ha preguntado a Sánchez que si "no tiene nada que temer, por qué no da explicaciones". "Si su mujer es llamada, en el supuesto de que lo sea, en un juzgado y no tiene nada que ocultar, que vaya al juzgado y que quede clara la honorabilidad, que es lo que nos ocurre a cualquier español que es citado en un juzgado", ha agregado.

A renglón seguido, Feijóo ha resaltado que "ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja". "Ninguna, de ningún presidente", ha reiterado.

CREE QUE EL LUNES ANUNCIARÁ QUE SE QUEDA

Ante la comparecencia del lunes del presidente del Gobierno para anunciar si continúa o no como presidente, Feijóo ha pronosticado que, después de las "muestras de cariño y de apoyo incondicional", dirá "probablemente" que se queda para "parar a la derecha y la extrema derecha", aunque a la vez "fastidie" la campaña al resto partidos y "enfangue más" la política española.

Sin embargo, y ante la posibilidad de que pueda haber elecciones en julio, Feijóo ha reconocido que "esa hipótesis también existe", máxime cuando, según ha dicho, no hay Presupuestos Generales del Estado y estos meses solo se han centrado en la tramitación de la ley de amnistía.

Además, ha dicho que hay que esperar a las elecciones catalanas porque "o Puigdemont es presidente de la Generalitat o Sánchez puede dejar de ser presidente del Gobierno de España". A su entender, en este "totum revolutum" y "buscando la victimización" y la "polarización", "a lo mejor" es posible esa tesis de un adelanto electoral.

"EN EL FANGO ME GANA PEDRO SÁNCHEZ"

Feijóo ha subrayado que lleva semanas pidiendo explicaciones a Sánchez y no ha dado ninguna sobre las actividades de su mujer, reiterando que él ya dijo que no quiere llamarla a comparecer en la comisión de investigación del Senado. Dicho esto, se ha criticado que el Gobierno sí que se haya dedicado a "calumniarle a él y a su pareja" desde "el banco azul" cuando quedó claro que "era una difamación". "Y nadie en el Gobierno me pidió disculpas", ha apostillado.

Además, ha censurado que en la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario se le pida a su hermana "la declaración de la renta de los últimos cinco años", así como "a un hermano" de su pareja.

Dicho esto, ha añadido que hoy él no ha sacado las informaciones sobre Begoña Gómez en la sesión de control porque entiende que "este tema es muy delicado" y le interesa "la política limpia". "Lo que pretende el presidente del Gobierno es equipararme a su forma de hacer política, y no, somos muy distintos, somos muy diferentes", ha asegurado, para reiterar que él "no quiere llamarla" a comparecer en el Senado y seguirá "intentando hasta el último instante" que Sánchez ofrezca aclaraciones.

Feijóo ha afirmado que "en el fango" le "gana Pedro Sánchez", dado que él intenta "prestigiar un poco la política" española. "Desde que ha llegado él, que se ha movido en el fango, en el fango para obtener la Secretaría general de su partido. En el fango para que no tuviese que dimitir, porque la gente en su partido quería que se fuera", ha manifestado.

Finalmente, el presidente del PP ha insistido en que "quien tiene un problema judicial" es el PSOE y el presidente, por lo que, todo esto "no es una cuestión política" sino "una cuestión fundamentalmente judicial".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es