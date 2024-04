Borrell dice que las sanciones contra Irán no bastan y que es el momento de la diplomacia

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó este miércoles que únicamente las sanciones contra Irán no servirán para rebajar la tensión en Oriente Medio y que hay que dar la misma importancia a la diplomacia.



“Creo que es un momento para la diplomacia, para desplegar el máximo de esfuerzos diplomáticos para calmar la situación y pedir a todo el mundo que haga su parte”, indicó Borrell ante el pleno del Parlamento Europeo, durante un debate sobre el reciente ataque iraní con drones y misiles contra Israel.



El político español recordó que las sanciones en sí mismas no constituyen una política de la UE, sino que son “herramientas de una política”.



El lunes, los ministros de Exteriores y Defensa comunitarios llegaron a un acuerdo político para imponer medidas restrictivas a la producción iraní de drones y misiles y su potencial transferencia no solo a Rusia, sino también a agentes no estatales próximos a Teherán en Oriente Medio o el mar Rojo.



En todo caso, Borrell insistió en que solo con ese tipo de medidas no se puede disuadir a Irán, como cree que ha quedado patente tras años de sanciones internacionales: “Irán, junto a Corea del Norte, es el país más sancionado del mundo”, comentó.



Sobre la posibilidad que barajan los Estados miembros de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, Borrell recordó que miembros de ese cuerpo están ya sancionados a través de diferentes marcos legales comunitarios y, la entidad en su conjunto, también en el que tiene que ver con armas de destrucción masiva.



Consideró que añadir ese organismo a la lista terrorista "no tendría un efecto práctico", y apuntó que, en todo caso, para ello es un requisito previo que haya una decisión de la autoridad nacional competente, como una resolución judicial o una orden de prescripción, o de una autoridad administrativa.



Para evitar el riesgo de aumento de la tensión en la región, Borrell consideró que “la acción diplomática debe tener la misma importancia”.



En ese contexto, señaló que permanece en contacto regular con el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, para deplorar los ataques que ha realizado su país y alertar de que ese comportamiento hace que un conflicto regional total esté más cerca.



Borrell reconoció que la espiral de ataques entre Irán e Israel se ha ralentizado, aunque la situación sigue siendo “inestable y peligrosa”.



También destacó la importancia de la implicación para buscar una solución diplomática de los países de la región, y en ese sentido valoró la reunión que mantuvo el lunes con los países del Consejo de Cooperación del Golfo.



Por último, el alto representante insistió en que no hay que olvidar la situación que atraviesa Gaza, que está en el “epicentro de las tensiones regionales”, algo que seguirá siendo así “mientras dure la guerra” en la Franja.



“Teniendo en cuenta nuestro compromiso absoluto en favor de la defensa y la existencia de Israel, hay que tener en cuenta también el elevado coste humano de los conflictos que allí tienen lugar”, enfatizó.



Recalcó que una paz estable solo podrá lograrse a través de un proceso político que conduzca a una solución de dos Estados.

