Bolaños dice al PP y a Puigdemont que se unan en un "Junts per Conflicte": "Se necesitan"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha propuesto al PP que se presente a las elecciones catalanas junto al líder de JxCat, Carles Puigdemont, porque ambos se necesitan y, con sorna, ha planteado que se llamen "Junts per Conflicte" porque son "dos caras de la misma moneda".



"Separadores y separatistas, todos unidos en esa nostalgia por el año 2017", ha denunciado el ministro durante su réplica en el Congreso a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que le ha preguntado qué hará el Gobierno cuando el expresident de Generalitat, "el prófugo con voluntad de reincidir", vuelva a España.



En el último pleno de la Cámara Baja previo a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Bolaños ha defendido que esos comicios serán un referéndum y los catalanes tendrán que decidir "entre pasado, conflicto y enfrentamiento o futuro, acuerdos, diálogo y Salvador Illa".



La diputada del PP, por su parte, ha insistido en que aunque el ministro de Justicia no lo diga, Puigdemont "será detenido" porque la ley de amnistía "se aprobará pero no se aplicará" y no podrán impedir que el expresident de la Generalitat acabe en prisión.



Álvarez de Toledo le ha advertido al ministro que el Gobierno ha firmado "un pacto existencial y mefistofélico con un prófugo que pronto devendrá en presidiario y que está loco por reincidir, no por convivir".



"No se da cuenta señor Bolaños, el preso es usted", ha sentenciado, y ha preguntado al titular de Justicia si irá a ver a Puigdemont a la cárcel como hizo Pablo Iglesias como líder de Podemos con Oriol Junqueras (ERC).



Bolaños ha acusado al PP de tener "nostalgia", ha sostenido que al Gobierno de Mariano Rajoy "se le fugaron a cascoporro independentistas durante el 'procés'" y ha afeado que les preocupe un nuevo referéndum cuando a su Ejecutivo le hicieron dos.



"Ustedes son incompetentes para gobernar pero competentes para incendiar", ha reprochado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es