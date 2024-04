Salvador Illa: "Puedo garantizar que no habrá referéndum con nuestro apoyo"

Salvador Illa, candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, afirma en una entrevista que hoy publica el diario La Razón que puede garantizar que no habrá referéndum de autodeterminación con su apoyo.



"La gente quiere que se atienda la sequía, la educación, las infraestructuras, la vivienda, la transición energética, la sanidad. Está cansada de movimientos divisivos", añade Illa.



Y subraya: "Puedo garantizar que no habrá referéndum de autodeterminación con nuestro apoyo".



Para el candidato socialista a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, "la amnistía en Cataluña se ve como la normalización institucional de lo que está normalizado en la calle".



"Entiendo que hay gente que tiene reservas porque lo vivido en 2017 tuvo un fuerte impacto emocional. Entiendo este punto de desconfianza, pero tengo la convicción de que es una ley acertada, como los indultos y la reforma del Código Penal", señala.



Salvador Illa, que quiere ser "el presidente de todos, hablen la lengua que hablen y piensen lo que piensen", percibe una voluntad "muy mayoritaria y transversal de dejar atrás esta década perdida protagonizada por Junts y ERC con cuatro presidentes –Mas, Puigdemont,Torra y Aragonès– y abrir un tiempo nuevo, una tercera gran transformación".



"La primera -explica- fue el despliegue del autogobierno liderado con Pujol; la segunda, la expansión de los servicios sociales con Maragall y Montilla, y ahora, toca liderar una tercera que defino como unir y servir".



Para ello Salvador Illa quiere poner el acento "en lo que nos une como sociedad en un contexto de cambio sistémico en el mundo, y servir, poner los servicios públicos como primera prioridad para seguir generando prosperidad y cohesionarnos social y territorialmente".



Los votos socialistas servirán para abrir un tiempo nuevo, afirma el exministro de Sanidad, para quien la tercera gran transformación "no necesita a los protagonistas de la década perdida".



El resultado de las presidencias de Pere Aragonès y Carles Pugdemont, concluye, es que Cataluña no está preparada para hacer frente a la sequía, lleva un retraso de 10 años en energías renovables y en educación se ha pasado "del liderazgo a la cola de España".



"No se ha tomado ninguna decisión en infraestructuras, ninguna es ninguna; no se ha hecho nada en el sistema sanitario, la percepción de inseguridad ha crecido... Después de diez años, la tercera gran transformación no la pueden protagonizar los responsables de esta década perdida".



Para Illa, Cataluña está "muy por debajo de donde le corresponde por una pésima acción de gobierno protagonizada por ERC y Junts"."Han destruido este potencial. Ahora corresponde abrir un tiempo nuevo", dice.

