Sánchez, tras la noticia de la investigación a su esposa: "Sigo creyendo en la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el pleno del Congreso que tras las noticias conocidas hoy sigue "creyendo en la Justicia", después de que se haya publicado que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez.



Sánchez ha respondido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha dicho que entiende perfectamente la situación judicial que está viviendo "en sus carnes con la guerra sucia".



El presidente del Ejecutivo ha sido tajante al añadir que "en un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país".



Sánchez ha reiterado esta frase hasta en dos ocasiones tras conocer que según El Confidencial el juez Carlos Peinado del Juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla estudia la posible relación de delitos de tráfico de influencias y corrupción de Begoña Gómez con diversas empresas del sector privado.



"Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, le entiendo perfectamente", le ha señalado Rufián, que le había preguntado si creía en la Justicia y ha denunciado que desde hace diez años se sabe que un "ministro del Interior indigno", en alusión al popular Jorge Fernández Díaz, conspiró contra quienes no pensaban contra él.



"Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy sigo creyendo en la Justicia, en la autonomía, en la independencia y en la separación de poderes y le puedo garantizar que en el momento en que entramos en la Moncloa hace 6 años salieron todas estas corrupciones que avergüenzan a los demócratas", ha recalcado Sánchez con semblante serio.



Rufián ha incidido en que el exministro del Interior "se metía en un despacho a conspirar contra quienes no le gustaban como pensaban y durante todo este tiempo hemos visto como se perseguía, se difamaba y se pegaba al independentismo. Hemos visto cómo se compraba un troyano a Israel para espiar al sindicalismo, al periodismo, a abogados...incluso a usted, señor Presidente, a usted".



En este sentido, el portavoz de ERC le ha recordado a Sánchez que "nadie ha pagado" y que "están más envalentonados que nunca" e "incluso ustedes en algún momento han mirado a otro lado".



La pregunta de Rufián referida al caso de Operación Cataluña y al caso de espionaje Pegasus ha derivado hacia las noticias que este miércoles vinculan presuntamente a la mujer de Sánchez con algunos empresarios relacionados con la trama del caso Koldo.



Y es que tras la aparición de este escándalo de presunta corrupción durante la pandemia en el que se ha visto implicado el exasesor del que fuera ministro José Luis Ábalos, el PP ha centrado sus miradas en las conexiones que pudiera tener Begoña Gómez con Globalia justo antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de la compañía Air Europa.



Tras conocerse las diligencias abiertas contra la mujer de Sánchez, fuentes del PP han indicado que a lo largo de la mañana se pronunciarán al respecto.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es