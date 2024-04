Zapatero espera que Puigdemont pueda regresar "con todas las garantías"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha mostrado su confianza en que con la ley de amnistía Carles Puigdemont "pueda regresar con todas las garantías" y todos sepan "reconocer los errores de todas las partes", en un "reconocimiento recíproco de errores".



Así lo ha afirmado en declaraciones a RAC1 desde Barcelona, en la Diada de Sant Jordi, en las que ha dicho no tener "ninguna duda de que, en pocos años, los que tienen reticencias" hacia la ley de amnistía "reconocerán el acierto" que supone y todos considerarán la "valentía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Ha reivindicado el valor de la ley de amnistía como herramienta para superar el conflicto en Cataluña: "Para la relación de Cataluña con el resto del Estado, habría sido tremendamente negativo ver al president Puigdemont en prisión".



Zapatero desea "una aplicación efectiva, rápida y acertada de la ley de amnistía", que permita a los encausados por el 'procés', incluido Puigdemont, recuperar la "plena capacidad para ejercer sus derechos políticos".



Según el expresidente, "nadie puede tener un buen recuerdo" de los acontecimientos políticos de 2017, porque eso constituyó una "gravísima crisis", debido principalmente a la "falta de diálogo", y "nadie puede sentirse satisfecho" de ese episodio.



Preguntado por si habla a menudo con Puigdemont, ha evitado entrar en detalles -"es una pregunta incómoda", ha comentado- y ha apostado por la discreción, si bien ha remarcado: "Siempre que el Partido Socialista me ha pedido ayudar en alguna cuestión, lo he hecho".



Zapatero se ha mostrado convencido de que la legislatura española "va a durar", no solo porque la realidad socioeconómica muestra unos "extraordinarios datos" en España, sino porque "ya hay una actitud de diálogo, que se ha instalado muy a fondo entre las fuerzas independentistas y el Partido Socialista", y "estas cosas van creando un estado de ánimo, una relación, un método".



Sobre las elecciones en el País Vasco, ha destacado que "la mayoría de la sociedad vasca, pacíficamente, ha revalidado el gobierno que había", aunque "con un matiz: ha dado más fuerza al PSE que al PNV".



Por otra parte, ha revelado que el productor Jaume Roures tiene almacenadas "horas de grabación" de lo que pudo ser un documental no emitido de conversaciones entre Zapatero y el exentrenador del FC Barcelona Josep Guardiola en viajes a distintos lugares.

