Borràs pide que se aclaren las responsabilidades de Illa en la trama de las mascarillas

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha reclamado este martes que se aclaren las eventuales responsabilidades que tuvo el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, en la presunta trama de corrupción por la compraventa de mascarillas en la pandemia.



Ayer, Illa compareció en la comisión de investigación en el Senado sobre la presunta trama de corrupción, en cuyo epicentro estaría Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.



"Illa se fue a Madrid siendo una cuota del PSC y volvió a Cataluña siendo una cuota del PSOE. Sobre esta cuestión -las mascarillas- será complicado que pueda pasar página con rapidez porque hay que aclarar absolutamente los límites de la responsabilidad de alguien que está al frente de un ministerio", ha asegurado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.



En otro orden de cosas, la presidenta de JxCat ha afirmado que el Govern que salga tras las elecciones tiene que ser "inequívocamente independentista" y ha asegurado que el actual ejecutivo que lidera Pere Aragonès ha funcionado como "un tripartito" gracias a los votos del PSC y los comunes.



Borràs ha apuntado que Junts y su candidato, Carles Puigdemont, trabajarán para tener "los mejores resultados posibles" el 12M y liderar un gobierno independentista que permita "avanzar".



Para la también expresidenta del Parlament, las elecciones del 12M representan una oportunidad para restituir "con plenitud de funciones" a Puigdemont tras su destitución por el artículo 155 de la Constitución en 2017.



Y ha dicho que no contempla que Puigdemont abandone la política, como ha asegurado el candidato si no puede ser elegido president.



Por otro lado, Borràs ha sostenido que no es momento de "abrir debates que no suman" en el seno de JxCat, con relación a las palabras del líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, que apostó por celebrar un congreso para hacer presidente de la formación a Puigdemont, lo que implicaría que Borràs deje la presidencia.



"No me sorprenden las cosas que pueda decir Xavier Trias", ha asegurado Borràs, que ha añadido que el exalcalde de Barcelona "es libre y habla y dice lo que le parece".



En cualquier caso, Borràs ha señalado que a Puigdemont "no le hace falta un cargo orgánico porque es el presidente fundador de Junts": "Todos somos 'puigdemontistas' porque todos estamos donde estamos porque él nos lo pidió", ha zanjado.

