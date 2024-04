El avión medicalizado con el español enfermo saldrá de Bangkok este domingo

El avión medicalizado enviado por el Ministerio español de Defensa para repatriar a un ciudadano vasco gravemente enfermo, cuya vida peligra, tiene previsto salir de Bangkok este domingo a las 9:00 de la mañana local (2:00 GMT o 4:00 de la España peninsular).



Según informaron este sábado a EFE fuentes cercanas al dispositivo de evacuación, el avión saldrá del aeropuerto civil de Don Mueang, en Bangkok, y llevará también a la madre y la cuñada del enfermo, que están con él en Tailandia.



Las mismas fuentes indicaron que en el avión, que llegó en la mañana de este sábado a la capital tailandesa, viajaron 24 personas, entre ellos cinco médicos y cuatro enfermeros militares que, según explicó el viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles, están "absolutamente preparados para asegurar el traslado de esta persona y que pueda volver a su casa".



Fuentes de Defensa señalaron que la intención es trasladar desde Bangkok hasta Bilbao al enfermo, que ha tenido que estar ingresado en la UCI en Tailandia debido a su gravedad y que ya intentó retornar a España por otros medios en dos ocasiones sin éxito.



Se trata de una "aeroevacuación muy difícil", según reconoció Robles en declaraciones a los medios este viernes cuando anunció la repatriación.



El ciudadano español está aquejado de una pancreatitis severa, y ante las dificultades que ha tenido para repatriarle, su familia pidió ayuda al Gobierno español porque está en peligro de muerte inminente, según los médicos.



Robles tiene previsto recibir el domingo a las 20:00 horas en la base aérea de Torrejón a la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), después de que el avión previamente haya dejado al enfermo en Bilbao tras un vuelo de unas doce horas de duración.



El enfermo, Alexander García Galas, de 36 años, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Samitivej de Bangkok (Tailandia), país al que se desplazó hace algo más de un mes junto a su mujer, después de que, antes de viajar, el médico que le atendió en España le dijera que las molestias que sufría eran debidas a "gases" y que no tenía "nada".



Una vez en el país asiático, adonde la pareja acudió con una póliza de seguros, el hombre comenzó a "sentirse mal", por lo que fue hospitalizado con una "pancreatitis necrotizante de origen biliar a un 30 %", según relató a EFE su prima y portavoz de la familia, Janire Galas.



Transcurrido un mes, el seguro hizo un primer intento de repatriación a través de una línea aérea regular, acompañado por un médico, aunque el viaje se frustró porque, al ir a embarcar, el piloto no lo permitió debido a que estaba "vomitando", tras lo que ingresó en un segundo hospital, el Samitivej de Bangkok, donde además le detectaron una neumonía entre otras complicaciones.



Su situación fue "empeorando", hasta que sufrió un "paro cardíaco" que obligó a intubarlo y los parientes contactaron con la aseguradora para pedir que fuera repatriado en una ambulancia aérea, a lo que la compañía respondió que esta posibilidad "no se contemplaba en la póliza", a pesar de que, según Galas, en este documento aparece un apartado con la frase "repatriación ilimitada".



Finalmente, ante el "empeoramiento" de la situación, la familia hizo el "esfuerzo" de contratar una ambulancia aérea privada con dos médicos que fueron a Tailandia a ver al enfermo.



El afectado llegó al aeropuerto, donde los encargados del segundo intento privado de repatriación le hicieron un chequeo que determinó que necesitaba 30 litros de oxígeno, cuando el informe del hospital reflejaba que precisaba cuatro, por lo que decidieron romper el contrato, no trasladarlo y devolverlo al hospital.



Posteriormente, los allegados del enfermo recibieron un informe del hospital en el que se les aclara que aún es posible que el enfermo sea repatriado si se hace en un avión medicalizado, si bien se les advierte de que debería de "volar ya" y que debería hacerlo "lo más rápido que se pueda porque hay riesgo de hemorragia interna severa".



El informe advierte asimismo de que la pancreatitis necrotizante aumentó "del 30 % al 50 %" y de que "los antibióticos que están usando ya no le hacen nada".



Ante esta situación, la familia pidió la repatriación a través de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire.

