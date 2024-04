Sanidad abrirá una convocatoria extraordinaria para cubrir las plazas vacantes del MIR

El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer que abrirá una convocatoria extraordinaria para poner "en oferta" las 473 plazas de médicos internos residentes (MIR) que han quedado vacantes en la actual convocatoria, de las cuales 459 han sido en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.



Así lo ha dado ha detallado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la primera verbena que ha celebrado Más Madrid este sábado, bajo el nombre 'La Madrileña', en la que se han llevado a cabo diferentes intervenciones políticas, actividades lúdicas y actuaciones musicales.



Está sesión extraordinaria de adjudicación empezará a las 10 horas del miércoles y está destinada a todos aquellos candidatos que no hayan sido adjudicatarios de una plaza “por cualquier causa” y al cupo de extracomunitarios, que se ampliará con 351 plazas más, pasando así de 526 a 877.



García ha puesto en valor que es necesario "reivindicar una atención primaria que sea atractiva para los profesionales", quienes "se ven abocados a la precariedad al terminar la residencia".



"Pero el trabajo en atención primaria es multifactorial, por lo que lo tenemos que hacer desde muchos lugares, en consonancia con las Comunidades Autónomas, que son las que en última instancia tienen que ofrecer buenas condiciones laborales para que no perdamos ese talento que necesitamos tanto como sociedad", ha destacado la ministra.



Asimismo, en este sentido, ha señalado que cada comunidad tendrá que reflexionar sobre qué se debe hacer para que esas plazas de Atención Primaria se puedan cubrir, ya que, según García, a pesar de haber creado 800 plazas más de esta especialidad desde 2018, "no somos capaces de retenerlos".



Por otro lado, García ha destacado que se ha creado dentro del Consejo Interterritorial una comisión exclusiva de Atención Primaria que no existía, para poder hablar "no solamente de recursos humanos, sino de desburocratización, de buena gestión, de facilitar de alguna manera de esa relación médico-paciente".

