Gamarra se descarta como candidata del PP a las europeas tras aparecer en las quinielas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha descartado como posible candidata de su partido a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, tras aparecer su nombre en las quinielas sobre el cabeza de lista, que continúa siendo una incógnita.



"Yo tengo mucha tarea aquí, no creo que el futuro de la candidatura europea vaya por ahí", ha señalado Gamarra en una entrevista con Antena 3, al ser preguntada al respecto.



Por otra parte, en el último día de campaña de las elecciones vascas, la número dos de Alberto Núñez Feijóo ha señalado que si los populares son decisivos en Euskadi serán un freno a EH Bildu, pero buscarán también que las políticas que se pongan en marcha sean las de los votantes del PP y no las de Pedro Sánchez o Yolanda Díaz.



De nuevo, la dirigente del PP ha cargado contra el PSOE y el PNV por "blanquear" a Bildu y ha acusado a ambos de sobreactuar para "tapar vergüenzas", ante la polémica causada porque el candidato abertzale, Pello Otxandiano, no califique a ETA de banda terrorista.

