Asociaciones de víctimas califican de "falso" y "no creíble" el perdón de Otxandiano

Asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite y la AVT han calificado de "falso" y "no creíble" el perdón que les ha transmitido el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano.



En un debate entre los siete candidatos en El Correo, Otxandiano ha pedido "perdón con toda sinceridad" si con sus palabras había "herido la sensibilidad de algunas víctimas de ETA", aunque ha seguido sin denominar a esta organización de terrorista y ha reclamado sacar esta cuestión de la campaña electoral.



Las palabras de Otxandiano han sido rechazadas en las redes sociales por parte de asociaciones de damnificados por el terrorismo como Covite, que ha asegurado que el "perdón" del candidato "no es creíble", mientras sus "palabras no se conviertan en hechos".



"Siguen sin decir que matar estuvo mal; siguen llamando 'presos políticos' a los asesinos presos y prohibiéndoles arrepentirse, los siguen exhibiéndolos públicamente como si fueran héroes", ha denunciado.



Covite ha pedido a Otxandiano que responda a esta "simple pregunta": ¿Estuvo bien matar? ¿Sí o no?, cuestión que, según recalca, sus compañeros de EH Bildu y Sortu han sido "incapaces de responder".



Esta asociación entiende, por último, que "las declaraciones de Otxandiano sobre ETA son inmorales, pero reflejan sus convicciones".



La AVT también ha denunciado el "falso perdón" del candidato de EH Bildu a lehendakari al que ha acusado de "desviar la atención".

