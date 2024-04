El Senado no ha podido comunicar aún a Koldo García su citación para el lunes

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado no ha podido comunicar aún a su primer compareciente previsto, Koldo García, el mediador en contratos que da nombre a la presunta trama de corrupción, que está citado para el próximo lunes, según ha señalado este jueves el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.



En una entrevista en la Cope, Rollán ha señalado que el presidente de la comisión, el también senador del PP Eloy Suárez, envió la notificación al domicilio en el que está empadronado Koldo García, pero que no tienen acuse de recibo y si no consiguen presentarle esa comunicación en los próximos días cabe un aplazamiento de su comparecencia.



"No disponemos de la certeza absoluta de que la notificación, que salió anteayer, llegue al lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona", ha apuntado Rollán.



Ha explicado asimismo que la práctica habitual es que los letrados de la cámara se pongan en contacto con la comisaría de policía para que facilite "realizar una citación en tiempo y en forma".



"Pero parece ser que no está siendo nada sencillo", ha añadido el presidente del Senado.



Ha recordado que, según el sumario judicial, "Koldo García disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias" y que, según las entrevistas periodísticas que ha concedido, "puede estar residiendo en la costa" alicantina.



El lunes 22 están citados a declarar en la comisión de investigación del Senado tanto Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, y también Víctor Francos, ex jefe de gabinete en esa época, la de la pandemia, del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, el ahora candidato del PSC en las elecciones catalanas, quien ese mismo día comparecerá en la comisión del Congreso y el miércoles 24 en la del Senado.

