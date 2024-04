El Senado volverá a requerir al Congreso para que su Pleno retire la ley de amnistía

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha afirmado este jueves que la Cámara Alta volverá a enviar un requerimiento al Congreso para que sea su Pleno -y no su Mesa- el que se pronuncie sobre la retirada de la ley de amnistía, y ha añadido que se lo reiterará "tantas veces como sea necesario".



Así lo ha manifestado en una entrevista en la Cadena Cope después de que la Mesa del Congreso decidiera el martes denegar el requerimiento que le remitió el Senado de retirar la proposición de ley de amnistía debido a los informes jurídicos que la consideran una reforma constitucional encubierta, y pese a que al mismo tiempo se está tramitando en la Cámara Alta.



Rollán ha dicho que ese nuevo requerimiento al Congreso "probablemente será sustanciado en la reunión de la Mesa del próximo martes", día 23.



Ha indicado asimismo que ha sido solicitado un informe jurídico al respecto, que estudiará la Mesa el martes, sobre si fue incorrecto que fuera la Mesa del Congreso -y no el Pleno- la que contestara al conflicto de atribuciones planteado por el Senado, como él cree y como ya expuso su gabinete el martes a través de una nota de la Presidencia tras conocer el informe de los letrados del Congreso previo al pronunciamiento de su Mesa.



"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", ha contestado con un refrán Rollán acerca de si el Senado finalmente elevará el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales al Tribunal Constitucional; "por una cuestión de orden y procedimiento", ha añadido.



En ese sentido, ha señalado también que el Senado estará "a la espera" de que sea el Pleno del Congreso el que dé una respuesta, y "hasta que no tenga lugar ese pronunciamiento" desde la Cámara Alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta, reiterarán "tantas veces como sea necesario" que no es válido lo decidido por la Mesa de la Cámara Baja, porque la aprobación inicial de la amnistía fue plenaria.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es