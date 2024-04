Pradales desconfía de las "tentaciones" de Pedro Sánchez de pactar con EH Bildu

El candidato a Lehendakari por el PNV, Imanol Pradales, apuesta, en una entrevista que publica hoy el diario El País, por volver a pactar con el PSE, pero desconfía de las "tentaciones" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de hacerlo con EH Bildu.



Pradales considera que el debate soberanista no está en el debate público y añade que el País Vasco "ha vivido con tanta tensión el terrorismo de ETA que en esta fase de resaca ha hecho bajar esa pulsión".



Sin embargo, sostiene que hay una clara mayoría que apuesta por el Estatuto de Gernika "otros apostaron por la ruptura y ahora han venido a las posiciones del PNV. A Bildu y al PP les doy la bienvenida al consenso estatutario".



El candidato opina que los electores elegirán este domingo entre dos visiones "antagónicas", el PNV y EH Bildu, y no cree que pueda acordar con este último partido salvo en cuestiones como el autogobierno.



En este sentido, el candidato nacionalista a lehendakari, resalta las diferencias entre PNV y EH Bildu y argumenta que, mientras los segundos, en materia económica, plantean la intervención directa y su control, su partido defiende un marco de colaboración público-privada.



Pradales considera también "inaceptable" la medida de EH Bildu que pretende la eliminación de la deducción por compra de vivienda en la declaración de la renta.



Preguntado qué le parece que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, se niegue a calificar a ETA de banda terrorista, Pradales afirma que no le sorprende y considera que "la asignatura ética sigue pendiente en el mundo de Sortu".



Sobre el ataque que sufrió el pasado martes cuando fue rociado con gas pimienta tras un acto electoral, el candidato nacionalista dijo que "fue un susto importante", aunque cree que "ha sido un episodio aislado que no representa el comportamiento mayoritariamente respetuoso de la sociedad vasca".



Pradales en la entrevista defiende, asimismo, que el País Vasco necesita "un nuevo estatus de autogobierno, además de transferir las materias pendientes en el próximo año y medio, como se comprometió en noviembre pasado el presidente Pedro Sánchez con el PNV".

