Bolaños: Evidentemente ETA fue una banda terrorista a la que venció la democracia española

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que es "absolutamente evidente" que ETA fue una "banda terrorista", igual de "evidente" que la democracia española la "venció" y por eso "hace más de una década que no hay terrorismo en España".



Bolaños se ha pronunciado antes de visitar la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer de València y ser preguntado qué le parece que Bildu siga sin condenar la violencia de ETA ni considerarla como grupo terrorista, así como si esto puede afectar a algunos de los pactos alcanzado por el PSOE con esa formación.



"En esta materia quiero hacer mías las declaraciones que ha hecho Eneko Andueza, el candidato socialista, y creo que es absolutamente evidente decir que ETA fue una banda terrorista, igual de evidente que es que la democracia española venció a la banda terrorista y por eso hace más de una década que no hay terrorismo en España", ha subrayado.



Según Félix Bolaños, "todo lo que hagamos desde el Gobierno, todo lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista, es intentar recuperar en Euskadi la plena convivencia".



"Afortunadamente, el fin de ETA, que conseguimos entre todos los demócratas, ha conseguido que hoy Euskadi sea una tierra donde ya no existe el terrorismo y esto lo tenemos que hacer siempre conciliándolo con ese recuerdo a todas las víctimas del terrorismo que tanto sufrieron ellos y sus familias", ha subrayado.



Por último, ha mostrado su "máximo respeto, recuerdo y acompañamiento" a todas las victimas del terrorismo y ha insistido: "Evidentemente que ETA fue una banda terrorista y también es evidente que la democracia venció a ETA, y esa es una gran noticia para todos los demócratas".

