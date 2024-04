La comisión Koldo del Congreso estudiará no citar al Fiscal Jefe Anticorrupción del caso

La comisión Koldo del Congreso estudiará desestimar la comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya solicitado que no sea citado al estar inmerso en procedimientos objeto de esa comisión que investigará los presuntos contratos irregulares de material sanitario durante la pandemia.



Luzón y otros miembros de la Fiscalía como Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido el caso Koldo, y Codruta Kovesi, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea han sido incluidos en la lista de 134 comparecientes aprobada ayer por el PSOE y sus socios de coalición y parlamentarios, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG.



Un listado en el que aparecen señalados miembros del Ministerio Público y cuyos nombres podrían ser desestimados según comentan EFE fuentes parlamentarias que señalan que al haberse elaborado un listado, fruto de una negociación de última, los partidos políticos que la apoyaron fueron avisados de que cualquier comparecencia o documentación no idónea para el buen trabajo de la comisión o de los casos judiciales en marcha podría ser desestimada.



Otras fuentes cercanas a la comisión también recuerdan que debe ser el mismo órgano que aprobó el plan de trabajo el que debe votar la desestimación de cualquier citación o documentación, por lo que requerirá nuevamente de un acuerdo entre los socialistas y sus socios parlamentarios.



En este sentido, la comisión valorará la petición del fiscal general del Estado que había pedido por carta al presidente de la comisión que se reconsidere la decisión de llamar a comparecer a Alejandro Luzón ya que podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública.



Fuentes de la Fiscalía han señalado a EFE que la comparecencia de Luzón podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones.



No obstante, desde esta comisión del Congreso se señala que las 134 comparecencias se irán valorando según transcurran los trabajos de la comisión y que en todo caso podrían no ser citados algunos de ellos si la mayoría de los miembros de este órgano consideran que hay material suficiente para cerrar un dictamen.

