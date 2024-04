Los memorialistas llevan a la Valedora do Pobo el cierre de la Casa Cornide por los Franco

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha presentado este martes una queja a la Valedora do Pobo por la imposibilidad de visitar la Casa Cornide, en manos de la familia Franco, ante la obligación que establece la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).



La Casa Cornide es un palacete ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, del siglo XVIII en el centro de A Coruña que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña.



La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha entregado una queja ante la Valedora do Pobo ante la situación de la Casa Cornide, que es BIC de forma definitiva desde 2023.



La entidad recuerda que la ley de patrimonio cultural de Galicia establece la obligación de permitir la visita pública gratuita a los BIC durante al menos cuatro días al mes.



"No consta causa justificada que dispense a la propiedad de este bien del cumplimiento de la obligación de permitir la visita pública reglamentada (...) ni que la Consellería de Cultura requiriese el cumplimiento", relata el escrito del colectivo memorialista.



Entiende que se incumple el derecho de visita pública "con la pasividad de la administración competente", por lo que reclama que la Valedora do Pobo actúe.



Al mismo tiempo, el BNG ha detallado que preguntará en el Parlamento "¿Cómo va a exigirle la Xunta a la familia Franco el cumplimiento del decreto (...) por el que se declara Bien de Interés Cultural la Casa Cornide para garantizar la inmediata apertura al público?".



La semana pasada el Ayuntamiento de A Coruña anunció la revisión de oficio para la declaración de nulidad del proceso de venta de la Casa Cornide a Carmen Polo, así como la intención de pedir al Gobierno que revise la permuta y un trámite de audiencia con los Franco, dentro del proceso para buscar la recuperación del edificio para el patrimonio público.

