Aragonès reprocha al Gobierno que no compareciera en el Senado para defender la amnistía

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reprochado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez su decisión de no participar en el debate de la semana pasada en el Senado para defender la ley de amnistía.



En declaraciones a Onda Cero, Aragonès ha asegurado que nadie del Gobierno español le ha trasladado su malestar por su intervención de la semana pasada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde destacó los "cambios de opinión" del PSOE y se mostró convencido de que un referéndum de autodeterminación en Cataluña es "inevitable".



"Si alguien del PSOE, en concreto alguna persona del Gobierno central, considera que el debate del Senado debería haber ido de otra forma, pues haber comparecido y haber defendido la amnistía", ha afirmado Aragonès, que ha subrayado que sus "intervenciones como presidente de la Generalitat no necesitan del visto bueno de nadie del Gobierno español".



Aragonès se ha reafirmado en su opinión de que "todo lo que era imposible ha sido posible" en relación con las reivindicaciones de Cataluña: "A los hechos me remito", ha dicho, en alusión a cambios de posición del Gobierno en cuestiones como los indultos, la eliminación del delito de sedición o la propia ley de amnistía.



Su intención, ha asegurado, no era "trolear" a Sánchez, pero los socialistas a su juicio se equivocaron al no participar en el debate en el Senado: "Cuando tú dejas el campo sin defender, pues te marcan goles".



"Los que se están troleando mutuamente son el PP y el PSOE, con un nivel de debate que llega a ser tóxico. Yo no recuerdo debates en el Parlamento de Cataluña como los que se están viviendo en el Congreso de los Diputados estos días", ha remarcado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es