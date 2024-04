El BOE publica el real decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el real decreto por el que se convocan elecciones al Parlamento Europeo el domingo 9 de junio, en las que, conforme a la legislación electoral, se eligen 61 diputados.



La campaña electoral durará 15 días, comenzará a las cero horas del viernes 24 de mayo y finalizará a las 24:00 horas del viernes 7 de junio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51.2 de la ley orgánica 5/1985 de 19 de junio.



Según recoge el BOE, no se publicará ningún resultado oficial hasta después del cierre de los locales electorales del Estado miembro cuyos electores voten en último lugar el domingo 9 de junio.



El escrutinio general comenzará a las diez horas del 14 de junio y deberá concluir no más tarde de las 24:00 horas del 17 de junio.



El recuento de votos en el ámbito nacional, la atribución de los escaños correspondientes a cada una de las candidaturas y la proclamación de electos se realizará por la Junta Electoral Central no más tarde del 29 de junio.



En los comicios al Parlamento Europeo no se utiliza la provincia como circunscripción como ocurre en las elecciones generales, sino que se trata de una única circunscripción, que es todo el país.



El real decreto entra en vigor desde el mismo día de su publicación en el BOE.

