Albares critica a Feijóo por cuestionar los mensajes en redes de Sánchez sobre O. Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que la política exterior “se hace a golpe de rapidez de tuit, lo que demuestra es que sigue absolutamente incapacitado para ser presidente del Gobierno”.



En declaraciones en TVE, Albares ha comentado así las crítica del líder de la oposición a Sánchez por considerar que debería haber condenado de forma “firme y determinante los ataques cuando empezaron y no ser el último de la UE en hacerlo”.



“Las declaraciones de Feijóo son un bulo”, ha asegurado Albares, quien ha apuntado que el presidente francés o la primera ministra italiana se pronunciaron más tarde que Sánchez condenando el ataque de Irán contra Israel.



Sánchez publicó en su cuenta de X un primer mensaje en el que aseguraba seguir con preocupación “los acontecimientos en Oriente Próximo” y horas más tarde un segundo mensaje en el que condenaba el ataque iraní.



Por contra, el ministro ha asegurado que el presidente del PP es “el último de toda Europa y de todo el mundo occidental” en apoyar al Gobierno de su país en las posiciones internacionales que adopta.



Preguntado por si este domingo el presidente o él mismo se había puesto en contacto con Feijóo para informarle de la situación, Albares ha recordado que a lo largo de los últimos meses él ha comparecido en las comisiones de Exteriores del Congreso y el Senado y ha pedido a todos los partidos que apoyaran al Gobierno en este asunto y que “el único que siempre mantiene un silencio absoluto es el Partido Popular”.



El ministro ha señalado que el alto representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, ha convocado a todos los ministros de Exteriores de la UE para este martes en un intento por unificar posturas y alcanzar una posición común.



En previsión de la cita, el ministro ha asegurado que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado a lo largo del fin de semana con numerosos líderes y colegas para aunar posiciones y “asegurar que no vamos a una escalada regional”.



Además, el presidente continuará su gira y ronda de llamadas a los miembros de la UE que aún no han reconocido el Estado palestino para que lo hagan de manera coordinada.



“La situación es acuciante y grave y es necesario tomar esa decisión a corto plazo”, ha subrayado.



Albares también tiene previsto asistir este jueves a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde hablará en favor del reconocimiento del Estado palestino cuya inclusión en la organización como un Estado de pleno derecho precisa del voto favorable de 9 de los 10 miembros y que ninguno de los miembros permanentes ejerza su derecho a veto.

