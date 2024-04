Ayuso cree que Sánchez “entregará la cabeza de Illa” a Puigdemont para seguir en Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el PSOE de Pedro Sánchez no tiene “principio alguno” y ha denunciado que “la Cataluña de todos está abandonada” porque ha asegurado que, tras las elecciones catalanas Sánchez “entregará la cabeza de Illa para que Puigdemont no le retire el poder en el Congreso”.



Díaz Ayuso ha participado en la inauguración del portal económico El Liberal del digital 'The Objective' y ha indicado que el momento actual es clave con tres elecciones próximas —vascas, catalanas y europeas— y que “de estas elecciones nos esperamos cualquier cosa”, a la vez que ha alertado de que “cada vez son más” las asociaciones de jueces y fiscales “los que dan un paso al frente en defensa de los contrapoderes que son imprescindibles en democracia”.



La presidenta madrileña ha aprovechado su intervención para cargar contra el Gobierno central, al que ha acusado de “liberticida” y de no conocer “límites” por buscar “el frentismo entre españoles”, algo que ha considerado como “la mala herencia que vamos a pagar durante décadas”.



En cuanto al ciclo de elecciones, "estamos vendidos al independentismo”, considera la presidenta madrileña, al ser “rehenes de delincuentes que quieren que las instituciones les pidan perdón por sus delitos y poner en peligro la convivencia”.



Díaz Ayuso ha rechazado las "promesas electoralistas sobre vivienda" recién anunciadas por el presidente Sánchez y ha apuntado que “seis por cero es cero, seis años que lleva Sánchez en el Gobierno, cero viviendas mientras el precio se dispara sin parar”.



En este sentido ha añadido que, de cara a los comicios, espera que “el Parlamento Europeo sepa escuchar lo que está pasando y sepa defender, por cierto, también la libertad y la vida como valores fundamentales”.

