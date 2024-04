El comité de Alcoa cree que el Ejecutivo "tiene la obligación de salvar" la fábrica

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao cree que el Gobierno "tiene la obligación de salvar" la fábrica, por lo que considera que ahora la pelota está en su tejado tras la iniciativa aprobada ayer en el Congreso para la intervención pública de la planta.



“Nos parece muy importante que se cumplan las palabras dadas durante la campaña electoral. No todo es vendernos motos. Hay que cumplir”, dijo el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a EFE.



El comité ha recibido con satisfacción el hecho de que Partido Popular y BNG votasen a favor de una proposición no de ley en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para impulsar la intervención pública del complejo industrial mariñano y opina que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno.



Además, considera “muy importante”, realmente “reseñable”, que dos partidos como el BNG y el PP se hayan puesto “de acuerdo” para sacar adelante esta iniciativa, dado que el comité considera que la intervención pública de la fábrica es la decisión que puede garantizar el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo en la comarca.



Desde su punto de vista, el “Gobierno tiene muchos deberes por delante”, porque “tiene la obligación de salvar esta fábrica”.



“Queda bajo su responsabilidad lo que pueda pasar a partir de ahora, por no apoyar esta iniciativa”, concluyó.

