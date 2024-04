Sumar sube el tono a Sánchez con Gaza y avisa que no apoyará más inversión en Defensa

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha elevado el tono tras escuchar a Pedro Sánchez sobre la posición de su Gobierno en Gaza y Ucrania y le ha exigido el reconocimiento del Estado palestino en sede parlamentaria y suspender el compromiso de aumentar el gasto militar hasta el 2 % del PIB.



De esta manera, el portavoz del socio de gobierno de Sánchez ha dejado claro que no comparten algunas de las líneas básicas de la estrategia exterior del Ejecutivo y ha señalado que también es cómplice quien no mueve "un solo dedo" y se limita a asistir al genocidio televisado en Gaza, donde en seis meses ha habido "33.000 personas asesinadas, de ellos al menos 14.000 niños".



Errejón, que es la primera vez que tiene un cara a cara en el Congreso con Sánchez desde que se convirtió en portavoz de Sumar, ha insistido en que la mayoría trabajadora española "no debe hacer ningún sacrificio para engordar la industria militar ni la economía de guerra. Ahí no nos van a encontrar en todo caso".



Ha defendido romper las relaciones comerciales con Israel, "sentar a los responsables ante la Corte Penal Internacional" y reconocer de manera urgente el Estado palestino y lo quieren "en sede parlamentaria no en un mitin".



También Errejón ha lanzado otras advertencias a Sánchez relacionadas con el Gobierno de coalición al entender que están "agudizando" la competición interna para distanciarse de Sumar en pleno trimestre electoral, una estrategia "profundamente equivocada porque desarma y empequeñece" la coalición.



"Las coaliciones no se salvan solas ni se salvan por separado", ha avisado Errejón a Sánchez tras recordar que lograron poner en marcha un gobierno progresista "por los pelos".

