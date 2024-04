Pedro Sánchez subraya que "España está preparada para reconocer el Estado palestino"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este miércoles que “España está preparada para reconocer a Palestina”, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la política exterior.



Sánchez ha explicado que el Estado Palestino debe ser reconocido porque “es lo justo, lo demanda la mayoría social y por el interés geopolítico de Europa” y porque "la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia”.



Por eso, tanto él como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, están realizando giras por países de la UE y de Oriente Medio para sumar apoyos para el reconocimiento de Palestina.



Así, ha recordado que este viernes comienza una gira por países europeos para que se sumen a la iniciativa española, una propuesta que, según dijo, cada vez gana más adeptos convencidos de que solo con el reconocimiento del Estado palestino se podrá garantizar la paz y la seguridad en la región.



Por eso, España ha propuesto un alto el fuego permanente, la apertura inmediata de corredores humanitarios, la celebración de una conferencia internacional de paz y la solución de los dos Estados, ha explicado, antes de lamentar que haya mucho líderes tanto en Europa como en España que se han “puesto de perfil”.



Pero “afortunadamente, la mayoría de los Estados ha abierto los ojos” y está sumándose a la posición española, ha asegurado.



Sánchez ha trazado el escenario de una Europa rodeada de inestabilidad y conflictos, desde Ucrania, que está en guerra desde hace dos años, hasta el Sahel, una región cada vez más convulsa y preocupante en la que se suceden los golpes de Estado.



Según el presidente, no se trata de "causar alarmismo, sino de que seamos conscientes" de cuáles son los retos y cuáles deberían ser las prioridades y la razón por la que su Gobierno está "desplegando una política exterior ambiciosa y coherente en Ucrania, en Oriente Medio y también en el norte de África; una política exterior comprometida y solidaria que está ayudando a las diferentes regiones, elevando el perfil internacional de España, reforzando su perfil europeísta y también multilateralista y contribuyendo de forma clara a la seguridad y al crecimiento económico de nuestro país", ha subrayado.

