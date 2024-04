El PP reta a Sánchez a aclarar la actuación de su mujer "si no tiene nada que ocultar"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar las actuaciones de su mujer, Begoña Gómez, "si no tiene nada que ocultar" y le ha exigido que deje de "escurrir el bulto" y de "esquivar a los medios" para evitar aclarar la situación.



Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, al ser preguntado sobre si tienen previsto llamar a la esposa del jefe del Ejecutivo para que comparezca en la comisión de investigación del Senado después de que haya trascendido que ella misma firmó sendas cartas de apoyo a una UTE que posteriormente logró contratos públicos.



El dirigente popular, en línea con lo manifestado 24 horas antes por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de que no es partidario de llamar a Begoña Gómez porque, según dijo, "no es su estilo", ha insistido en que quien debe dar explicaciones es el presidente porque es el que ostenta el cargo público.



Y cree que debe hacerlo porque las últimas revelaciones periodísticas acreditan que "empresas vinculadas a la esposa del presidente se han beneficiado de ayudas directas del propio Gobierno" con el voto favorable de Pedro Sánchez, ha alegado.



"Nosotros no cuestionamos la actividad privada que pueda realizar la esposa del presidente del Gobierno, lo que cuestionamos es que las decisiones del presidente puedan beneficiar a determinadas empresas", ha explicado.



En este sentido, ha asegurado que esas decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno en Consejo de Ministros pueden constituir un delito "de tráfico de influencias y de conflicto de intereses".



Por este motivo, le ha pedido que dé explicaciones a los españoles y aclare el asunto: "Que lo haga, si no hay nada que ocultar, que lo haga. Es lo que debe hacer un presidente si no tiene nada que ocultar", ha concluido.

