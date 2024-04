PSOE, ERC y Junts anuncian un voto particular al informe autonómico de la amnistía

El informe sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía ha sido aprobado este jueves por la ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado con los votos del PP y Vox y con el anuncio por parte de PSOE, ERC y Junts de que presentarán un voto particular al mismo.



El texto aprobado es el propuesto por el PP, que concluye que la ley de amnistía -que considera plenamente inconstitucional- "deja desprotegido el Estado autonómico" al sentar "un precedente muy peligroso" para su propia supervivencia.



El siguiente paso será el debate y aprobación del informe en la reunión que la Comisión General de las Comunidades Autónomas tendrá el próximo lunes.



A la misma ya ha anunciado que acudirá el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para defender la ley de amnistía "como vía de resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado, además de "trolear" al PP, según ha avanzado en la cadena Ser.



La portavoz de Esquerra Republicana en el Senado, Sara Bailac, ha señalado que Aragonès viajará a Madrid para defender la plena constitucionalidad de la ley como herramienta para la resolución del conflicto y para abrir la segunda fase en la que los catalanes puedan votar su futuro en un referéndum sobre la independencia.



En declaraciones a los medios en el Senado, ha rechazado el "informe fake" de la ponencia, aprobado -ha dicho- dentro de la estrategia del PP para "cargar contra la ley de amnistía y para generar ruido".



"La ley cumple con los estándares democráticos, no hay ninguna competencia invadida porque la ley es una ley penal y las competencias en esta materia son exclusivas del Estado", ha argumentado.



Para Bailac, lo que "deslegitima" al Estado no es la ley de amnistía sino el "uso partidista" que el Partido Popular está haciendo de las instituciones y "la corrupción sistémica a la que nos tiene acostumbrados".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es