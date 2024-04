Salvador Illa, dispuesto a acudir a la comisión sobre el caso Koldo para dar explicaciones

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado dispuesto este jueves a acudir a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en las Cortes, para dar "todas las explicaciones" que se le pidan sobre su gestión como ministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus.



"Siempre que se me ha requerido he dado explicaciones y, si se me requiere ahora, asistiré, naturalmente", ha dicho en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.



Illa ha asegurado estar "a disposición" de quienes lo reclamen: "Es una comisión de investigación y si me piden que vaya, iré".



"Con ganas de dar todas las explicaciones que se me pidan, como siempre he hecho", ha añadido el líder de los socialistas catalanes.



Illa ha recalcado que el Ministerio de Sanidad "no compró nada" a la empresa del caso Koldo sospechosa de enriquecerse ilícitamente con los procesos de contratación de material sanitario durante la pandemia.



El exministro ha señalado que "seguramente" Koldo García, hombre cercano al exministro José Luis Ábalos y principal sospechoso de la presunta trama, "hizo llegar sus posibilidades", pero el Ministerio de Sanidad "tenía una unidad de compras que canalizaba las compras" y no realizó "ninguna compra a esta empresa".



Illa ha dicho que conocía a Koldo García, "una persona que por lo visto ha actuado mal", por lo que ha pedido que "se aclare" el caso y "caiga el peso de la ley sobre él y sobre quien convenga".



Durante la pandemia, ha recordado, "había gente aprovechada", pero en el Ministerio de Sanidad "se les detectaba y se prescindía de ellos".



Illa ha rememorado las dificultades en ese momento para conseguir mascarillas y otros artículos sanitarios en plena pandemia, lo que forzó a las administraciones a "pagar por anticipado" para recibir el material.



"O hacías esto o no tenías material, por lo tanto fue un procedimiento absolutamente excepcional", ha insistido.

