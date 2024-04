Feijóo avisa que el PP hará "responder" a Sánchez por el caso Koldo si no da explicaciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que su partido hará "responder" a Pedro Sánchez por el caso Koldo, si el presidente del Gobierno no da explicaciones 'motu proprio' compareciendo en las Cámaras o a través de una rueda de prensa.



En una entrevista con Antena 3, el líder de la oposición ha abordado así la posibilidad de que el PP lleve al jefe del Ejecutivo a la comisión de investigación del Senado que investiga la supuesta trama corrupta en contratos durante la pandemia con administraciones del PSOE en la que está implicado un asesor del exministro José Luis Ábalos.



Feijóo ha evitado confirmar que el PP citará a Sánchez, aunque ha insistido en que le pide explicaciones, reprochando que en lugar de darlas el presidente haya optado por insultar, calumniarle a él o por meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso."Si no responde le haremos responder", ha recalcado.



Además, Feijóo ha mostrado sus reticencias a la hora de llamar a comparecer a la mujer del presidente, Begoña Gómez, ante el posible conflicto de interés por sus actividades laborales, pero no ha cerrado la puerta a esta posibilidad.



"A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no me gusta, no es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y si no las da adoptaremos la decisión que consideremos oportuna en defensa de los intereses democráticos", ha recalcado.



Sobre las recomendaciones firmadas por la mujer del presidente a dos empresas, que ha revelado El Confidencial, Feijóo ha apuntado que estudiarán los expedientes, que han reclamado, para analizar si esos escritos han influido o no en la adjudicación de los contratos.



Feijóo ha defendido el rol del PP frente a esta trama y ha argumentado que ni la Audiencia Nacional ni la Guardia Civil ni la Fiscalía, que investigan el caso, están "crispando", como tampoco la oposición, que hace su trabajo cuando "el Gobierno oculta toda la información y los socios callan".



Ha defendido además a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien la izquierda pide dimitir por el presunto fraude fiscal de pareja, recalcando que no hay "ni un solo atisbo de irregularidad en sus actividades políticas" y que si sus adversarios quieren "empatar, embarrar, ventilar: allá ellos".

