Puente irá "encantado" a la comisión Koldo del Senado porque no tiene "nada que ocultar"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado este miércoles "cero sorpresa" ante las informaciones que apuntan a que será citado a declarar a instancias del PP en la comisión de investigación en el Senado sobre la llamada trama Koldo, donde irá "encantado", aunque dijo que no tiene "mucho que ofrecer, ni ocultar".



"No me sorprende que me citen a declarar, iré y sin ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar, ni tampoco tengo mucho que ofrecer, ni ocultar, ni tampoco aclarar, porque tampoco tengo información, creo, relevante en torno a esta cuestión, pero acudiré encantado", ha dicho Puente al ser preguntado por la prensa sobre la intención del PP de citarle en la comisión de investigación abierta esta semana en el Senado.



A su llegada al consejo de ministro europeos de Transportes, que se celebra hoy en Bruselas, Puente ha manifestado "cero sorpresa", ya que para él "estaba claro" que sería citado en la citada comisión y ha recordado que fue el primer miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez en comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados a "dar explicaciones sobre este tema".



La comisión de investigación sobre la trama Koldo, abierta en el Senado a instancias del PP, echó a andar el lunes pasado.



Y, un día después, quedó constituida otra en el Congreso de los Diputados impulsada por el PSOE, la cual persigue investigar posibles contratos fraudulentos durante la pandemia por parte de todas las administraciones y empezará por el denominado caso Koldo.

