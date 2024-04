Yolanda Díaz: "Los datos del mercado laboral son los mejores en décadas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este martes que los datos del mercado laboral del mes de marzo son "los mejores en décadas", con casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y 2,7 millones de desempleados, la menor cifra en este mes desde 2008.

En una valoración de los datos de paro y afiliación de marzo remitida a los medios de comunicación Díaz ha afirmado que "España hace historia" al alcanzar los 20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, en contraste con los 19,2 millones de ocupados existentes cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

"Nosotros queríamos llegar a los 20 millones y hoy tenemos 20,9 millones de personas afiliadas. El mejor mes desde que hay registros. De estos casi 21 millones de personas trabajando, 9,9 millones son mujeres, con un incremento de 300.000 en el último año, un récord histórico para la creación de empleo en nuestro país", ha resaltado Díaz.

Sobre los datos de desempleo, que muestran un descenso en marzo de 33.400 personas, hasta un total de 2,7 millones de parados, Díaz ha hecho hincapié en el retroceso del paro juvenil, que ha situado el número de jóvenes en desempleo en mínimos históricos para un mes de marzo.

Además, la vicepresidenta segunda ha puesto de relieve "los buenos datos de contratación que deja la reforma laboral", pues el mes pasado, de todos los contratos suscritos, el 44,9% fueron indefinidos, cifra que antes de la reforma rondaba el 10%.

"Los datos del mercado de trabajo en nuestro país son los mejores en décadas, pero en este Gobierno no nos conformamos. Mientras haya una sola persona que quiera trabajar en nuestro país y no pueda hacerlo, no vamos a parar. Al contrario de lo que muchos pensaban, hemos venido demostrando que mejorar los derechos de los trabajadores es lo más importante. Mejorar los derechos de las personas trabajadoras en España consigue aumentar el empleo e impulsa la economía. Aún nos queda mucho por hacer, pero estos años nos han demostrado cuál es el camino. Vamos a más", ha concluido Díaz.

